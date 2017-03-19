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25 Suriyeli, 3 Türk gencine saldırdı
25 Suriyeli, 3 Türk gencine saldırdı
Denizli'de, 25 Suriyeli 3 Türk gencine saldırınca şehri karıştı. 500 vatandaş Suriyelilerin evini taşladı.
19 Mart 2017 Pazar 12:51
Etiketler:
suriyeli
,
denizli
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kavga
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