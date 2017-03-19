Bugünkü YENİÇAĞ »
» »

25 Suriyeli, 3 Türk gencine saldırdı

25 Suriyeli, 3 Türk gencine saldırdı
Denizli'de, 25 Suriyeli 3 Türk gencine saldırınca şehri karıştı. 500 vatandaş Suriyelilerin evini taşladı.
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Akşener'den '80 milyon kere hayır' videosu
Akşener'den '80 milyon kere hayır' videosu
25 Suriyeli, 3 Türk gencine saldırdı
25 Suriyeli, 3 Türk gencine saldırdı
Akşener'in toplantısına saldırı girişimi
Akşener'in toplantısına saldırı girişimi
Metro istasyonunda halka hoşaf dağıtıldı
Metro istasyonunda halka hoşaf dağıtıldı
Soylu, "Sana kaset kumpasını kim kurdu gösterelim"
Soylu, "Sana kaset kumpasını kim kurdu gösterelim"
AKP'li Başkan'ın zor anları: "hayır, hayır, hayır"
AKP'li Başkan'ın zor anları: "hayır, hayır, hayır"
Haluk Levent’ten tüyler ürperten İzmir Marşı performansı!
Haluk Levent’ten tüyler ürperten İzmir Marşı performansı!
Akşener Büyükçekmece'de konuştu
Akşener Büyükçekmece'de konuştu
Beşiktaşlılar Vodafone Arena'yı İzmir marşı ile inletti!
Beşiktaşlılar Vodafone Arena'yı İzmir marşı ile inletti!
"Yunan işgali altında referanduma gidiyoruz!"
"Yunan işgali altında referanduma gidiyoruz!"
Esnaf neden ‘hayır’ diyeceğini böyle açıkladı
Esnaf neden ‘hayır’ diyeceğini böyle açıkladı
Atila Kaya, Cilara'nın konuğu oldu
Atila Kaya, Cilara'nın konuğu oldu
Kategoriler
FOTO GALERİ
  • Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 19 03 2017
  • Akşener'in toplantısından en çarpıcı kareler
  • Çanakkale geçilmez
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti