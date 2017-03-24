25. yıl dönümünde tanıklarından "Hocalı Katliamı"

İBB Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, Azerbaycan sınırları içinde bulunan Dağlık Karabağ bölgesinin Hocalı kasabasında bundan 25 yıl önce yaşanan "Hocalı Katliamı"nın konuşulacağı özel bir programa ev sahipliği yapacak.

Katliamı anlatan sinevizyon gösteriminin ardından; kadın, çocuk, yaşlı ve erkek olmak üzere 600'ün üzerinde insanın katledildiği 20. yüzyılın en utanç verici olaylarından Hocalı Katliamı'nın konuşulacağı bir panel düzenlenecek. Gazeteci, şair ve yazar Özcan Ünlü'nün moderatörlüğünü yapacağı panele; Azerbaycan Millî Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva, politikacı, şair, yazar ve sinemacı Sabir Rüstemhanlı, Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Bahtiyar Aslan ile eğitimci ve yazar İmdat Avşar katılacak. 1992 yılında 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece yaşanan bu insanlık dramının tanıklarından Azerbaycanlı siyasetçiler yaşananları ilk ağızdan dinleyicilere aktaracak. Program sonunda Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı acıları yaşatan türkülerden bir demet sunacak. Yarın halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlik, 14.00'te başlayacak.