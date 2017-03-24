Bugünkü YENİÇAĞ »

25. yıl dönümünde tanıklarından "Hocalı Katliamı"

»
25. yıl dönümünde tanıklarından "Hocalı Katliamı"
İBB Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, Azerbaycan sınırları içinde bulunan Dağlık Karabağ bölgesinin Hocalı kasabasında bundan 25 yıl önce yaşanan "Hocalı Katliamı"nın konuşulacağı özel bir programa ev sahipliği yapacak.

Katliamı anlatan sinevizyon gösteriminin ardından; kadın, çocuk, yaşlı ve erkek olmak üzere 600'ün üzerinde insanın katledildiği 20. yüzyılın en utanç verici olaylarından Hocalı Katliamı'nın konuşulacağı bir panel düzenlenecek. Gazeteci, şair ve yazar Özcan Ünlü'nün moderatörlüğünü yapacağı panele; Azerbaycan Millî Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva, politikacı, şair, yazar ve sinemacı Sabir Rüstemhanlı, Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Bahtiyar Aslan ile eğitimci ve yazar İmdat Avşar katılacak. 1992 yılında 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece yaşanan bu insanlık dramının tanıklarından Azerbaycanlı siyasetçiler yaşananları ilk ağızdan dinleyicilere aktaracak. Program sonunda Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı acıları yaşatan türkülerden bir demet sunacak. Yarın halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlik, 14.00'te başlayacak.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Sabahat Akkiraz'dan 47'nci yıl konseriSabahat Akkiraz'dan 47'nci yıl konseriİstanbul'un Renklerle Dansıİstanbul'un Renklerle Dansı25. yıl dönümünde tanıklarından "Hocalı Katliamı"25. yıl dönümünde tanıklarından "Hocalı Katliamı"Harika Matematik Sergisi Muğla ve Amasya'daHarika Matematik Sergisi Muğla ve Amasya'daAzerbaycan'da Nevruz coşkusuAzerbaycan'da Nevruz coşkusuİranlı Misaghi'nin güzel evleriİranlı Misaghi'nin güzel evleriŞehir Tiyatroları'na başarı ödülüŞehir Tiyatroları'na başarı ödülüSeyit Onbaşı dioraması AKS'deSeyit Onbaşı dioraması AKS'deÇello ve kemanın parlayan yıldızlarıÇello ve kemanın parlayan yıldızlarıÇanakkale Zaferinin FotoğraflarıÇanakkale Zaferinin Fotoğrafları
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti