250 bin kişiyi bekleyen tehlike!

Çanakkale ve Adıyaman depremleri deprem konusunu bir kez daha gündeme getirirdi. Prof. Dr. Naci Görür yaptığı değerlendirmede, “En iyi tahminle bu yapıların yüzde biri etkilense, en az 250 bin insan depremde ölebilir ya da yaralanabilir” dedi.

Türkiye’nin yüzde 96’sının deprem riski altında olduğunu vurgulayan iki bilim insanı, olası bir Maramara depreminin en az 7.2 büyüklüğünde olacağına dikkat çekti. İstanbul’daki yapıların çoğunun mühendislik hesabı olmadan yapıldığına da dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür; “En iyi tahminle bu yapıların yüzde biri etkilense, en az 250 bin insan depremde ölebilir ya da yaralanabilir” dedi.



Büyük Marmara depreminin 2030’a kadar olabileceğini bilimsel verilerle ortaya koyan Prof. Dr. Okan Tüysüz, Türkiye haritası üzerinde, en çok deprem riski taşıyan bölgelerini de gösterdi.



Programda Türkiye’nin, hükümet ve vatandaş olarak, depreme karşı alması gereken önlemler de anlatıldı ve asıl mühim olanın Afet yönetiminden önce, deprem olmadan yapılması gereken hazırlık olduğu vurgulandı.