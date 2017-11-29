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250 kişilik bürokrat listesi Erdoğan'a sunuldu

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250 kişilik bürokrat listesi Erdoğan'a sunuldu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın şu sıralar Cumhurbaşkanlığı'nda olduğu öğrenildi. Tuna'nın 250 kişilik değişiklikleri içeren listeyi Erdoğan'a sunduğu iddia ediliyor.

Hürriyet'ten Deniz Gürel'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kabul ettiği Tuna 20.00 sularında Beştepe'ye geldi. Tuna'nın istifasını istediği 150 bürokrat ve 100 şirket genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleriyle ilgili son düzenlemeleri yaptığı, değişiklikleri Erdoğan'a sunduğu iddia ediliyor.

Böylece Başkan Tuna ile Başkent'i yönetecek isimler, bu görüşmeden sonra şekillenecek.

ANKAPARK DA MASADA

Ankara'da Melih Gökçek döneminin prestij projeleri olan Ankapark ile Ankara Boğazı'nın da aralarında bulunduğu bazı projelerin de geleceği masaya yatırılıyor.

Görüşmede ayrıca 2019'daki kritik yerel seçimler öncesi Ankara'da yapılması gerekenler gündeme gelecek.

Belediyenin mali yapısı, borç yüküyle ilgili çözümlerle birlikte çok eleştirilen ulaşımla ilgili yeni projeler, alt yapı yatırımları ve su kalitesiyle ilgili de vizyon projeler oluşturulacak.

Ankara'da yapılacak fuar alanının yerinin de bu görüşmeden sonra netleşeceği öne sürülüyor.

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