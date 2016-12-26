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-28 derecede tarihi operasyon!
10'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından, Bitlis Tatvan Emek Mahallesi bölgesinde 18-24 Aralık 2016 tarihleri arasında 'Şehit Piyade Uzman Çvş. Ethem Hacımahmutoğlu-38' operasyonu düzenlendi.
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BİR DE BUNLAR VAR
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20 ARALIK 2016 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
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