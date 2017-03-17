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28 il için kar uyarısı!

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28 il için kar uyarısı!
Türkiye baharı beklerken kara kışa geri dönüyor. Meteoroloji 28 il için kuvvetli kar uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Hava durumu tahminlerine göre, bugün İç Anadolu bölgesi tamamen kar altında olacak. Yağış beklenen iller ise şöyle: Kastamonu, Karabük, Bolu, Ankara, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Sivas, Kayseri, Amasya, Çorum, Kırıkkale, Yozgat, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Van, Erzurum, Hakkari ve Bitlis.

MARMARA YAĞMURLU

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Isparta, Hatay, Çankırı ve Kırşehir çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle hafif kuvvette olacak yağışların Marmara, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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