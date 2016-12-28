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29 ARALIK 2016 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
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BİR DE BUNLAR VAR
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 26 12 2016
PKK, Halep'in doğusuna yerleşti!
Birlikte çıktıkları çarşı izninde şehit düştüler
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 12 12 2016
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