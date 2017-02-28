3.3 milyon emekli yeniden iş arıyor

Türkiye Emekliler Derneği'nin araştırmasına göre, Türkiye'de bulunan 8 milyon 77 bin 152 emekliden 1 milyon 801 bin 205'i halen çalışıyor.

Türkiye'de işsizlik oranı hızla tırmanarak, yüzde 12'ye ulaşmasına ve 15-24 yaş arası genç nüfusta ise işsizlik oranının yüzde 20'yi bulmasına rağmen, ekonomik sıkıntılardan dolayı 3.3 milyon emekli de iş arayanlar kervanına katıldı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 502,38 TL, yoksulluk sınırı 4 bin 893,74 TL oldu. Açlık sınırının 1500 TL'yi aşması ortalama 1500 TL alan emekliyi yeniden çalışma hayatına itti. Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED), "Emekli Bireylerin Türkiye'de Yaşlılığa Hazırlık Durumları" başlıklı araştırmasının sonucuna göre, Türkiye'de bulunan 8 milyon 77 bin 152 emekliden 1 milyon 801 bin 205'i halen çalışıyor, 3 milyon 301 bin 148 emekli ise iş arıyor.



TÜED'in yürüttüğü "Emekli Bireylerin Türkiye'de Yaşlılığa Hazırlık Durumları" başlıklı araştırmanın sonuçları belli oldu. Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlilerinden Doç.Dr. Fatma Arpacı'nın yürüttüğü çalışma kapsamında 1511 emekliyle anket yapıldı. Yapılan bu anket çalışmasında emeklilerin yaşamına ilişkin çarpıcı veriler elde edildi.

Çalışmaya ilişkin açıklama yapan TÜED Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri Arif Yıldız, emeklilerin sosyal yaşam içerisinde karşılaştıkları sorunların tespitine ışık tutması amacıyla 52 şube kanalıyla ulaştıkları bin 511 emekliyle anket çalışmasını gerçekleştirdiklerini belirtti.



Çalışmadan emeklilerin yaşamlarına ilişkin önemli veriler elde ettiklerini ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre emeklilerimizin yüzde 22,3'ünün halen çalışmakta olduklarını, geriye kalan yüzde 77,7'sinin ise çalışmadıklarını öğrenmiş bulunmaktayız.



Araştırma kapsamına alınan emekli bireylerden anket formu uygulandığı sırada çalışmayanların, çalışmak isteme durumu incelendiğinde yüzde 52,6'sının çalışmak istediği, geriye kalan yüzde 47,4'ünün ise çalışmak istemedikleri anlaşılmaktadır.



Söz konusu araştırma kapsamına alınan bireylerden çalışmak isteyen emeklilerin büyük çoğunluğunun yani yüzde 81,7'sinin maddi yetersizlik nedeniyle çalışmak istedikleri, yüzde 18,3'ünün ise aktif yaşamak için çalışmak istedikleri görülmüştür."

MADDİ SIKINTI İÇİNDE KIVRANIYORLAR

TÜED Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri Arif Yıldız şunları söyledi. Dar gelirleri ile yaşamlarını sürdürmeye çalışan emeklilerimizin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir emeklilik dönemi yaşayabilmeleri için mevcut gelirlerinin son derece yetersiz olduğu açıkça görülmektedir. Emeklilerimiz bu nedenle çalışmakta, halen çalışmayanların yarıdan fazlası da görüldüğü gibi çalışmak istemektedirler. Genç işsizlerimizin sayısının giderek arttığı ve istihdam alanlarının her geçen gün daha da azaldığı bir dönemde, emeklilerimizin ekonomik imkânlarının geliştirilmesi sayesinde genç işsizlerimize daha geniş istihdam imkânlarının sunulacağı açıktır. Emeklilerimizin torun sevecekleri dönemlerde hala ekmek peşinde koşuyor olmaları üzüntü vericidir."