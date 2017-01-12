3-4 ve 5.maddeler kabul edildi.

Teklifin 1. maddesi 347, 2. maddesi ise 343 'evet' oyu ile kabul edilirken; 3. madde de 341, 4. madde 343, 5. maddesi de 343 evet oyu ile kabul edildi.

Anayasa değişikliği maddelerinin görüşülmesine devam ediliyor. Anayasa değişikliği teklinin ilk üç maddesinin kabul edilmesinin ardından 4. madde için görüşmelere başlandı.

İşte TBMM'de kabul edilen birinci madde

MADDE 1- 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir.

Anayasa teklifinin 1. Maddesi oylamasında 347 kabul oyu çıktı. Oylamaya 484 milletvekili katıldı. Kabul 347, ret 132, çekimser 2, boş 2 ve geçersiz 1 oy kullanıldı. Böylece Anayasa’nın yargı yetkisini düzenleyen 9. Maddesindeki ‘bağımsız’ ibaresinden sonra ‘ve tarafsız’ ibaresi eklendi.

MHP’li Katip üye Zihni Açba oy kupalarına sıkı sıkı sahip çıktı.

NE DEĞİŞTİ?

İlk olmaya göre katılım 4 arttı. Biri MHP diğeri AKP milletvekili bu oylamaya katıldı. Kabul oyu ilkine göre 9 arttı. Ret cephesinden 2 oy, yeni gelen AKP ve MHP’li milletvekili ile birlikte 4 yeni oy kullananlar ile geçersizlerden 3 oy da kabul cephesine geçti.

Kabul edilen ikinci madde

MADDE 2- 2709 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde yer alan “beşyüzelli” ibaresi “altıyüz” şeklinde değiştirilmiştir.

TBMM Genel Kurulunda Anayasa değişikliği teklifinin ikinci maddesi kabul edildi. Sayımda 343 kabul, 133 ret, 1 çekimser, 2 boş ve 1 geçersiz oy çıktı. Kabul edilen maddeye göre; milletvekili sayısı 600’e çıkarılıyor.

3. MADDE 341'LE GEÇTİ

Anayasa değişiklik teklifinin 3. maddesi 341 evet oyuyla kabul edildi. 18 yaş düzenlemesi maddesinin oylamasına 485 milletvekili katıldı. 341 kabul, 139 ret oyu kullanıldı. 3 oy boş ve 2 oy geçersiz sayıldı. Ret oyları ilk kez 139 gibi yüksek çıktı. Daha önce en fazla ret 134 çıkmıştı.

KATILMAYAN TEK AKP’Lİ

3. Madde oylamasına hastanede olan TBMM Başkanı Kahraman ve oturumu yöneten Ahmet Aydın dışında AKP’li tek vekil Van Milletvekili Beşir Atalay oldu. MHP’den 1 ve CHP’den 2 milletvekili de oylamaya katılmadı.

Arbede sonrası kabul edilen 3. madde

MADDE 3- 2709 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yirmibeş” ibaresi “Onsekiz” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar,” ibaresi “askerlikle ilişiği olanlar,” şeklinde değiştirilmiştir.

3. MADDE OYLAMASINDA ARBEDE

Oy kullanmak için hükümet sıralarında çekim yapan vekiller üzerinde başlayan tartışma fiziki arbedeye dönüştü. AKP Grup Başkan vekili Mustafa Elitaş, açık oylamaları cep telefonu ile çekmeye çalışan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan'ın üzerine yürüdü.

AKP ve CHP'li vekiller bu bölümden uzaklaşmak istemeyince tansiyon yükseldi. Farklı bölgelerde yumruklaşmaların ve tekmelerin atıldığı görüldü.

Meclis Başkan Vekili Ahmet Aydın oylamayı durdurdu. Oy kullanılan kupaları da kaldırttı. Oturuma 20 dakika ara verildi. Aranın ardından 3. maddenin oylaması yeniden yapıldı.

4. MADDE 343 İLE GEÇİLDİ

Milletvekillerini 5 yılda bir seçileceğini düzenleyen 4 madde 343 oyla genel kurulda kabul edildi. Oylamada 139 ret oyu kullanıldı. 2 milletvekili boş, 2 milletvekili de geçersiz oy kullanıldı.

İşte Genel Kurul’da kabul edilen 4. madde

MADDE 4- 2709 sayılı Kanunun 77 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “C. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi MADDE 77- Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde 101 inci maddedeki usule göre ikinci oylama yapılır.”

5. MADDE DE 343 İLE KABUL EDİLDİ

MADDE 5: 2709 sayılı Kanunun 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

MADDE 87: Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.