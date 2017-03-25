Bugünkü YENİÇAĞ »

3 adımda solunumunuzu temizleyin

»
3 adımda solunumunuzu temizleyin
Solunum yolu hastalığınız varsa, nefes darlığı çekiyorsanız, gün içinde öksürüp balgam çıkarıyorsanız, hekim kontrolü ile ilaç kullanmanızın yanında solunum yolunuzu da temizlemelisiniz.

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkan Yardımcısı Fizyoterapist İlknur Erden, Pulmoner Rehabilitasyon adı verilen solunum yolu temizleme tekniklerini sizler için anlattı.

BİRİNCİ ADIM: Nefes darlığınız varsa; nefesinizi doğru kullanmayı basit yöntemlerle öğrenebilirsiniz. Bunun için nefes kullanma ve gevşeme tekniklerini uygulayın, nefes darlığınızı azaltacak gevşeme pozisyonlarını kullanın. Ayakta iseniz, sırtınızı duvar gibi güvenli bir yere yaslayarak destek alın. Gövdenizi hafifçe öne doğru eğerek, koltuk yada sandalye gibi bir desteğe, önkollarınızla dayanın. Oturma pozisyonunda iseniz, gövdenizi öne eğin, ön kollarınızı dizinize dayayın ve destek alın. Diziniz üzerindeki bir yastığı kucaklayarak da bu pozisyonu alabilirsiniz.

İKİNCİ ADIM: Nefes kontrolü için; burundan çok derin olmayan nefes alıp, ağzınızdan ıslık çalıyormuş gibi dudaklarınızı büzerek nefesinizi verin. Ellerinizi göğüs kafesiniz üzerine yerleştirin. Burnunuzdan çiçek koklar gibi nefes alın, nefesinizi 3 saniye tutun ve dudaklarınızı büzerek ağzınızdan verin. Bunu 2-3 kez tekrarlayabilirsiniz. Ellerinizi karnınızın üzerine yerleştirin. Burnunuzdan çiçek koklar gibi nefes alın, nefesinizi 3 saniye tutun ve dudaklarınızı büzerek ağzınızdan verin. Bunu 2-3 kez tekrarlayabilirsiniz. Bu egzersizleri ayakta, oturma ve yatma pozisyonlarında yapabilirsiniz.

ÜÇÜNCÜ ADIM: Balgam atmakta zorlanıyorsanız; oturma pozisyonunda, istirahat haline geçin. Yukarıda anlatılan solunum egzersizlerini yapın. Gövdenizi geriye doğru esnetirken, derin bir nefes alın. Gövdenizi öne doğru eğerek, aldığınız nefesi öksürük olarak verin. Bol su içmeyi de ihmal etmeyin. Gün içerisinde bu hareketleri 5-6 kez tekrarlayın…”

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
3 adımda solunumunuzu temizleyin3 adımda solunumunuzu temizleyinSinsice ilerleyen tehlike... Kas hastalıklarıSinsice ilerleyen tehlike... Kas hastalıklarıPanik atağın tutmasın!Panik atağın tutmasın!Su hayattır, sağlıktırSu hayattır, sağlıktırÇocuğa zaman ayırmak duygusal zekâsını geliştiriyorÇocuğa zaman ayırmak duygusal zekâsını geliştiriyorÖfkemizin kontrolünü sağlayabilirizÖfkemizin kontrolünü sağlayabiliriz“Telefonu bırak tuvalete öyle gir”“Telefonu bırak tuvalete öyle gir”Sen de şarkı söyle AlzheImer’ı önle!Sen de şarkı söyle AlzheImer’ı önle!Mutlu hissetmenizi sağlayacak 8 besinMutlu hissetmenizi sağlayacak 8 besinTürkiye’de 3 kişiden 1’i uykusuzTürkiye’de 3 kişiden 1’i uykusuz
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti