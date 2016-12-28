Bugünkü YENİÇAĞ »

3 bin 220 kadroya yerleştirme yapılacak

»
3 bin 220 kadroya yerleştirme yapılacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, Sosyal Hizmet Kanunu kapsamında, kamudaki 3 bin 220 kadroya yerleştirme yapılacağını bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Hizmetler Kanunu'nun ek 1'inci maddesi kapsamında sosyal hizmet modellerinden yararlananlardan istihdam hakkına haiz olanların kamuya atanabilmesi için başvuruların 30 Aralık'ta alınmaya başlanacağı belirtildi.

Başvuruların ardından kamu kurum ve kuruluşlarının toplam 3 bin 220 kadro/pozisyonuna yerleştirme yapılmasının planlandığı bildirilerek, şunlar ifade edildi:

"Hak sahiplerinden lise, ön lisans ve lisans düzeyinden mezun olanların yerleştirilmesi KPSS sonuçlarına, ilkokul, ortaokul ve ilköğrenim mezunlarının yerleştirmesi ise kura sonucuna göre olacak. Yerleştirmelerden bin 234'ü KPSS sonucu ile bin 986'sı ise kurayla yapılacak."

Açıklamada, yerleştirme işlemlerine ilişkin Tercih Kılavuzu'nun 30 Aralık'ta Devlet Personel Başkanlığı www.dpb.gov.tr adresinde ve e-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr adresinde yayımlanacağı belirtildi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
3 bin 220 kadroya yerleştirme yapılacak3 bin 220 kadroya yerleştirme yapılacakHakan Şükür'den Galatasaraylıları kızdıran tweetHakan Şükür'den Galatasaraylıları kızdıran tweetİstanbul'da saat verildi!İstanbul'da saat verildi!ABD ile ipler geriliyorABD ile ipler geriliyorFETÖ'den yargılanan polisten ilginç ifadeFETÖ'den yargılanan polisten ilginç ifadeEvsizler sopalarla birbirlerine girdiEvsizler sopalarla birbirlerine girdiŞehit kaymakamın eşinin paylaşımı yürekleri dağladıŞehit kaymakamın eşinin paylaşımı yürekleri dağladıArif Nazım’dan, Erdoğan’a özel şiir!Arif Nazım’dan, Erdoğan’a özel şiir!Tunceli'de çatışma: 1 asker şehitTunceli'de çatışma: 1 asker şehitİmam Hatip okulları için flaş kararİmam Hatip okulları için flaş karar
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti