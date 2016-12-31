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3 bin 500 polisle 'huzur operasyonu'

3 bin 500 polisle 'huzur operasyonu' 1
Bursa merkez ve ilçelerinde, yılbaşı öncesinde 3 bin 500 polisin katılımıyla yapılan huzur operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 65 şüpheli gözaltına alındı.
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Yeni Çağ Gazetesi
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