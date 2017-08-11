3. Dünya Savaşı'nı Çin önler

Türkiye'nin Kim Jong'lar Hanedanı ile tanışması epey eskilere dayanır. Kore savaşlarında yer almamızla ilk bağlantıyı kurduk. O zamandan bu yana "ABD en büyük müttefikimiz" diyerek tanıtıldı. Son durumu biliyorsunuz; bizi bölmeye çalışıyorlar.

Amerika şimdi de Kuzey Kore'yi etkisizleştirme peşinde. Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombalarını atan başkasıymış gibi "nükleer başlık yapımını" gerekçe gösteriyor. Oysa atom bombası yapmayı başaran ülkelerin sayısı 12'yi buldu. Hindistan ve Pakistan'dan İsrail'e kadar pek çok devlet bu denklemi çoktan çözdüler. Pentagon için nükleer tehlike sadece İran ve Kuzey Kore. Eskiden bunlar ne söylese doğru kabul edilirdi. Bugün kimse yutmuyor. Tıpkı D. Trump'ın "Dünya bugüne kadar görmediği bir gazapla karşılaşacak" palavrasını sıktığı gibi.

Ünlü Aktör Peter Sellers'in üç ayrı karakteri muhteşem oynadığı "Kükreyen Fare"yi izlemiş olanlar da herhalde aynı kanıda. Bu filmi kısaca özetleyeyim: Avrupa'nın minik bir ülkesi, ABD'deki nükleer santralı ele geçirir. Neticede Amerika'yı teslim alırlar. Birden aklıma geliverdi. Şu andaki olasılıklardan biri Guam'ın hedef yapılması. Aslında Kim Jong'un adamları ürettikleri balistik füzelerden birkaçıyla havayı bulandırabilirler. Görünen o ki bu füzelerin birkaçı adanın 30 mil önüne atılacak. Biraz bilgi sahipleri Guam denilen sabit uçak gemisinin ne melanet yer olduğunu bilir. Dünyanın en dehşetengiz deniz filosu ve ağır bombardıman uçakları burada. Tabii, büyük boy nükleer başlıkları da. Pyonyang yönetimini sivrisinek gibi ezmekle tehdit edenler önce aynaya bakıp geçmişin hesabını vermelidir. Obama yönetiminin tahıl ürünleri ve un yollayarak yıllar yılı uyuttuğu Kuzey Kore'nin de başında artık bir çatlak var. Trump'la benzeşiyor. Tehditleri hiç esirgemiyor. "Bu ay içinde Guam'ın kara sularına balistik füzeler atacağını" deklare etti. Tarih belirledi; "16-20 Ağustos". Kim Jong bu, yapar mı yapar. Peki öbür çatlak? Henüz bilmiyoruz. Meksika'dan Venezuela'ya, oradan Kuzey Kore'ye tehditle meşgul. Irak ve Suriye'yi karıştırması diğer sorun. Türkiye'yi de unutmuyor. Erdoğan'ın sırtını sıvazlarken bir elinde de hançer. Bereket bu aralar FBI'la yeni problemler oluştu.

Her şey bir yana, Uzak Doğu'da başlayıp tüm dünyayı içine alacak krize şimdiden hazır olmalıyız. Füzeler Guam'ın kara sularında patlasa dahi zincirleme reaksiyon oluşturması mutlak. Bu tehlikeyi önleyecek tek güç var: Çin.

Sonunda işin ucu ekonomik anlamda Pekin'e dokunacağından kolları sıvamak zorundalar. Gelelim bizim entel-dantellere. Duyumlarımıza göre Pyongyang, turizmde yeni gözdemiz. Bu muhteremlere tavsiyem geziyi bir-iki ay ertelemeleri. Bu tur, deprem devam ederken Yunan adalarına seyahat etmeye benzemez. Şimdilik muhteşem Karadeniz kıyılarını tercih edip beklesinler.

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MAĞLUPLAR: Ekranların hırçınlarına yer vermek istiyorum. Kesinlikle liste başı Ayhan Oğan. Bir dönemin ünlü başdanışmanı Mehmet Uçum'un akıbetine uğradığını söyleyebilirim. Çizmeyi aşıp, boylarından büyük laf edenlerin sonları bu. "Siyasi gelecekleri karardı" demek yeterli olacak.

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FOX TV, yeni bir komedi dizisi başlattı; "Bu Sayılmaz". Yanyana üç sahnede gösteri fikri güzel. Binnur Kaya'dan Muro'ya kadar pek çok ünlü isim var. Hepsi tek tek komedi unsuru. Ancak geçişler kötü. Kafa karıştırıyor. Üzülerek söylüyorum Güldür Güldür'ün bilmem kaçıncı tekrarı Bu Sayılmaz'dan daha iyi izlenme payı topladı. Sıkça yapılan kaydırmalar izleyiciyi rahatsız etti. Toparlanabilir mi? İşte o biraz zor.

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FETÖ'DEN TRT'YE: Samanyolu TV'de yıllarca program yapan Engin Noyan yeniden ortaya çıktı. Hem de nerede biliyor musunuz? TRT Avaz'da. Noyan'ın yapımının adı "Yüksek Uçuş, Derin Dalış". Merak ettiğim "Hocaefendiyi çok severim ve önemserim" şeklindeki görüşünde değişiklik olup olmadığı. Hoş olmasa da inkar pozisyonunda. Yoksa aç kalırdı.

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NTV NİHAYET ANLADI: Bugün Yarın'da Ahmed Arpat'ı gördük. Anlaşılan Buket Aydın Baykal'ın bu işi götüremeyeceği anlaşıldı. Ya da bana inat izine çıkarıldı. Ali Saydam, Nuh Albayrak ve Prof. Dr. Ersan Şen Ayhan Oğan'ın zırvalarını konuştular. Kavgasız gürültüsüz dostça tartıştılar.

ÖNEM VERİLMİYOR: Hemen hemen bütün ulusal kanallarda aynı vurdumduymazlığı görüyoruz. Güzel bir film yayınlanıyor. Zevkle izliyorsunuz. Bitiyor bazı isimleri merak ediyorsunuz. Tam jenerik gelsin diye bakarken pat diye reklam giriyor. Kimse kusura bakmasın ama bunun adı emeğe saygısızlıktır.