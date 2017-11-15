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3 generale tahliye

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3 generale tahliye
15 Temmuz darbe girişiminde Yurtta Sulh Konseyi'nce hazırlanan atama listelerinde adı geçen 3 general tahliye edildi.

15 Temmuz darbe girişimini planladığı belirtilen sözde Yurtta Sulh Konseyi'nce hazırlanan atama listelerinde adları yer alan 3 general tahliye edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nda görevliyken adları atama listesinde yer aldığı için tutuklanan ve meslekten ihraç edilen eski Tuğgeneraller Murat Yaygın ve Celalettin Çoban ile Tuğgamiral Ercan İnceoğlu hakkında Ankara 19. Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü celsesinde üç general de tahliye edildi.  

15 Temmuz'da MSB Personel Başkanı olan Murat Yaygın, sıkıyönetim atama listesine göre, Devlet Personel Başkanı olarak görevlendirilmişti.

MSB Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığı görevini yürüten Celalettin Çoban da yine atama listesine göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığına verilmişti. 

MSB'de Genel Plan ve Prensipler Daire Başkanı olan Ercan İnceoğlu'nun ise Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı'na atanacağı öne sürülmüştü. 

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