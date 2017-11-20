3 hafta sürecek olan Reza Zarrab davasında jüri seçimi yapılıyor!

27 Kasım'da New York'ta yargılanmasına başlanacak olan İranlı iş adamı Reza Zarrab davası için jüri seçimi bugün yapılıyor.

ABD’nin New York kentinde 27 Kasım’da başlayacak olan Reza Zarrab davasında jüri seçimi bugün yapılacak.

Davanın sanıklarından eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ilk defa takım elbise giyip jüri seçimini izlemesine izin verilirken, diğer sanık Reza Zarrab’ın katılması beklenmiyor. Seçilecek olan 12 jüri üyesi, savcılık ve avukatların isimlerde uzlaşmasıyla belirlenecek. Tüm gün sürmesi beklenen jüri seçimine yaklaşık 200 adayın çağırıldığı belirtilirken savcılar ve Atilla’nın avukatları, adaylara sorulacak olan 90 soru üzerinde uzlaşmaya vardı.

JURİ BASINA KONUŞURSA DAVA DÜŞECEK

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Seçilecek olan jüri adaylarına yaklaşık 3 hafta sürmesi beklenen duruşmalar boyunca günlük 40’ar dolar ücret ödenecek. Jüri üyeleri duruşmalar boyunca güvenlik çemberinde bir otelde tutulacak. Hangi dava için seçildiklerini ailelerine bile anlatamayacaklar. Eğer jüri üyelerinden birisi duruşmalar sırasında basına açıklamalar yaparsa dava düşecek. Ayrıca bu bir ceza davası olduğu için jürinin oybirliği gerekiyor.

Jüri seçiminde adaylara yöneltilecek bazı sorular:

- Reza Zarrab’ın eşi Ebru Gündeş ünlü bir Türk pop şarkıcısı, aktris ve televizyonkişiliği. Kendisini doğrudan veya dolaylı olarak tanıyor musun?

- ABD hükümeti ile Türkiye ilişkisine yönelik sizden biri olumlu-olumsuz duygular içeriyor mu?

- ABD hükümetinin İran’la ilişkisi ne oldu?

- Türk-Amerikan ilişkileri konusundaki son medya yayınlarını okudunuz veya gördünüz mü? Evet ise ne gördünüz ya da duydunuz? Gördüğünüz veya duyduğunuza göre, Türk-Amerikan ilişkileri hakkında görüş bildirdiniz mi?

-Türkiye’nin şu anki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a veya Türk siyasetine ilişkin olumlu ya da olumsuz düşünceleriniz var mı?

-Fetullah Gülen hakkında, Gülen hareketi ve / veya Türkiye’de herhangi bir darbe teşebbüsüne karıştığı iddia edilen siyasi karışıklığa ilişkin olumlu ya da olumsuz düşünceleriniz var mı?