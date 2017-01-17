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3 milyon dolarlık fidye operasyonu!

3 milyon dolarlık fidye operasyonu!
İstanbul’da Yemen uyruklu bir işadamının 14 yaşındaki torununu kaçırarak 3 milyon dolar fidye isteyen Suriyeli 3 kişi gözaltına alındı.
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