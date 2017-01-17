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3 milyon dolarlık fidye operasyonu!

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3 milyon dolarlık fidye operasyonu!
İstanbul’da Yemen uyruklu bir işadamının 14 yaşındaki torununu kaçırarak 3 milyon dolar fidye isteyen Suriyeli 3 kişi gözaltına alındı.

Silivri’de bir villaya yapılan baskında 56 saat rehin tutulan 14 yaşındaki çocuk kurtarıldı. Şüphelilerin ev alma bahanesiyle aileyle bağlantı kurduğu ve tuzak kurarak çocuğu kaçırdıkları öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Yemen uyruklu Ali Hussain El Surmi(63), satacağa eve bakma bahanesiyle gelen kişilerin 14 yaşındaki torununu kaçırdıklarını ve kendisinden 3 milyon dolar fidye istendiğini söyleyerek yardım istedi. Mobilya işiyle uğraştığı öğrenilen Ali Hussain El Surmi “Cuma günü gündüz gelip eve baktılar. Daha sonra bana eşlerinin de göreceklerini söyleyerek yanımdan ayrıldılar. Akşam saatlerinde beni telefonla arayarak, dışarıda buluşmak ve eve tekrar bakmak istediklerini söylediler. Torunumu alarak bulaşacağımız yere gittim. Ancak oraya vardığımızda bana silah çekerek kovaladılar. Geri döndüğümde torunum araçta yoktu. Daha sonra beni telefonla arayan bir kişi, 3 milyon dolar vermezsem torunumu bir daha göremeyeceğimi söyledi” dedi.


ÖNCE ŞÜPHELİLERİN OTOMOBİLİNİN PLAKASI BELİRLENDİ

Bu başvuru üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçerek konuyla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri incelenerek şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit edildi. Yapılan inceleme sonucu aracın Silivri bölgesinde olduğu belirlendi ve öğrenilen Ali Hussain El Surmi'ye fidyecilerle telefonla teklifi kabul etmiş gibi yaparak suçluları oyalaması istendi.


KAÇIRILAN ÇOCUĞUN SESİ TELEFONDA 48 SAAT SONRA DUYULDU

Rehine kurtarma ve Müzakere timi tarafından sürdürülen operasyonda kaçırılan 14 yaşındaki A.R.S ‘nin kaçırıldıktan 48 saat sonra sağ olduğunu kanıtlayan telefondaki sesi ilk defa duyuldu. Bu gelişme üzerine tüm ekipler Silivri bölgesine gönderilerek geniş çaplı bir arama başlatıldı.


KAÇIRILAN ÇOCUK ZORLA TUTULDUĞU VİLLADA KURTARILDI


Yapılan çalışmalar sonucu ilk önce şüphelilerin olayda kullandığı araç ve içinde bulunan iki kişi, Seymen köyünde polis tarafından gözaltına alındı. Hemen ardından, bu şahısların yakalandığı yere 500 metre uzaklıkta bir villaya baskın yapıldı. Baskın sırasında evde bulunan bir kişi daha yakalanırken, kaçırılan 14 yaşındaki çocuk zorla tutulduğu odadan kurtarıldı. 56 saat boyunca şüphelilerin yanında rehin kalan A.R.S., dedesine teslim edildi.


ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili yakalanan Suriyeliler Farajallah K.(32), Muhammed D.(24) ve Muhammet Abdulnasir K.(25) Gasp Büro Amirliğinde sorgulandı. Şüphelilerin poliste yapılan sorgularında suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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