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3 ülkeden Türkiye uyarısı!

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3 ülkeden Türkiye uyarısı!
ABD, İngiltere ve Avustralya; Ortaköy'deki terör saldırısının ardından Türkiye'deki vatandaşlarını uyardı.

İstanbul Ortaköy'de gerçekleştirilen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısısonrası bir açıklama yayımlayan ABD Dışişleri Bakanlığı, "İstanbul Ortaköy’deki gecekulübünde ateş açıldığı yönünde haberler alınmaktadır. Çok sayıda kişinin öldüğü duyumu alınmıştır" satırlarına yer verdikten sonra vatandaşlarını saldırının olduğu bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.

Açıklamada ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nun “aşırıcı grupların Amerikan vatandaşları ya da yabancıların yaşadığı ya da sıkça uğradığı yerlerde şiddetli saldırılarını sürdürdüğü” uyarısına da yer verilirken, Amerikan vatandaşlarına özellikle Batılılar’ın, turistlerin ve yabancıların ziyaret ettiği kalabalık yer ve mekanlardan uzak durmaları tavsiye edildi. Bu mekanların yalnızca restoranlarla sınırlı olmadığı, ticaret merkezleri, ibadet yerleri ve ulaştırma noktaları da olduğu belirtildi.

AVUSTRALYA DA UYARDI

ABD'den sonra Avustralya da vatandaşlarını özellikle İstanbul ve Ankara'ya yapacakları ziyaretler konusunda uyardı.

Avustralya hükümeti, Türkiye'de olan ya da Türkiye'ye gitmeyi planlayan Avustralyalılara yönelik uyarıda bulundu.

İNGİLTERE DE UYARI YAYIMLADI

İngiltere hükümeti de Ortaköy'deki terör saldırısının ardından vatandaşlarını uyardı.

İngiltere hükümetinin internet sitesinde, yurt dışı seyahat uyarılarının yer aldığı sayfadaki mesajda, "İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübünde meydana gelen ciddi olayın ardından, yerel yetkililerin talimatlarına uymalı ve dikkatli olmalısınız. Daha ayrıntılı bilgi edinebilmek için yerel yetkililerle irtibat halindeyiz" denildi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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