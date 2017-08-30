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30 Ağustos resepsiyonu Beştepe'de düzenlendi
30 Ağustos resepsiyonu Beştepe'de düzenlendi
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95. yıl dönümü münasebetiyle Beştepe'de düzenlenen resepsiyonda Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Kahraman'ın sıcak sohbeti dikkat çekti.
30 Ağustos 2017 Çarşamba 20:46
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.