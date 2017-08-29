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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!

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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!
Öyle bir zafer ki...

Efendiler, Afyonkarahisar-Dumlupınar Meydan Muharebesi ve onun son safhası olan 30 Ağustos Muharebesi Türk tarihinin en mühim bir dönüm noktasını teşkil eder.

Tarihi millîmiz çok büyük ve çok parlak zaferlerle doludur.

Fakat Türk milletinin burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu ve yalnız bizim tarihimize değil, cihan tarihine yeni cereyan vermekte kesin tesirli bir meydan muharebesi hatırlamıyorum. 

Efendiler, bu muazzam zaferin muhtelif âmilleri fevkinde en mühimi ve aslîsi Türk milletinin bilâkaydüşart hâkimiyetini eline almış olmasıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

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