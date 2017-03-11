30 bin Spartalı 100 Beşiktaşlı

Son lafımı önce söyleyeceğim. Kartal Çeyrek Final Kapısı'nı araladı. Oysa kötü ilk yarı çıkardık. Tosic-Marcelo ikilisi yüzünden golü erken yedik. Tolgay Arslan'daki ısrarı anlamakta zorlanıyorum. Bu futbolcu 5 metrekarelik alanda oynuyor. Tekrarlamak istiyorum; "Hâlâ Liverpool'a attığı golün mirasını yiyor". Avantajlı çıkacağımız rövanş öncesi uyarımı sürdürmek istiyorum; "İyi oynamıyoruz". Hele 1-1'den sonra kaçırdığımız üç fırsat var ki evlere şenlik. Bizim U-15 forvetleri dahi hepsini gole çevirirdi.

Gelelim naklen yayına. TRT-1'den verilmesi iyiydi. Şifreli kanallara ödeyecek parası olmayan futbolsever maçı sıkıntısız seyretti. Yalçın Çetin, kurumun elindeki en iyi spiker, hepsinden önemlisi ses tonu müsait. Arada Tolgay'a övgü yağdırması tek hatasıydı. TRT'nin tüm yorumcuları ve röportaj yapanları iyiydi.

Gelelim seyirciye. Beşiktaş taraftarı konulan yasağa rağmen ambargoyu delmişti. "PAŞALİMANI" yazılı pankartın arkasındaydılar. Sayıları 100 civarındaydı. Hiç susmadılar. Onlar "Beşiktaş" diye bağırdıkça aklıma "300 Spartalı" filmi geldi. Bu defa karşılarında 30 bin Spartalı vardı. Zafer "100 Kartal"ın oldu. Bu sayı bile Atina'yı inletmeye yetti. Rövanşta 45 bin kişiyle hedefe yürüyeceğimize eminim. Yeter ki gevşemeyelim.

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Söyleşiler

Ali Şen'i epey aradan sonra beIN Sport'ta gördüm. Ömer Güvenç'in konuğuydu. Fenerbahçe'nin "Onursal Başkanı" önemli laflar etti. Hoşuma giden Beşiktaş'la ilgili sözleriydi. Fikret Orman'ı en başarılı yönetici ilan etti. Şenol Güneş'le ilgili olarak "Bir dönem bize almak istedim. Olmadı" itirafında bulundu. "Kaleciler iyi çalıştırıcıdır. İyi de kaleci yetiştirirler" lafı çarpıcı tespitti.

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Orhan Ayhan'la adeta format değiştirdi. Görüntü zenginliğine kavuştu. Ünlü şarkı ve şarkıcılardan sonra konuyla ilgili hayvanlar kullanılmaya başlandı. Bunun sebebi ise çok netti; "Tarzan Mehmet Ali". Mehmet Ali Has'ın lakabını anlatmak için Çita'dan Aslan'a kadar hayvanlar yerleştirilmişti. TRT Spor'un önemli belgeseli için "Her hafta vites artırıyor" diyebilirim.

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Paramparça bitiyor

Yurt dışına satışı mümkün olmayan dizilerin yaşaması güçleşti. Ünsüzlerle dolu kadro rating toplayamıyor. Parayı bastırıp, havalı kadro kurmak zorundasınız. Ancak bunların da bir bölümü yetersiz kalıyor. Geçenlerde yazmıştım; "Paramparça dizisi oyuncuları 17 haftadır para alamıyor". Şimdi yeni haber geldi. İki haftaya kadar sonlandırılacak. Anlaşılan havasından geçilmeyen Erkan Petekkaya'nın dışarıda hayranı yok.

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Tarihi dizilerimiz de bir alem. Şehzadeler hükümdara "babacığım" diyor. "Hünkarım" demeleri gerekmez mi? En belirgin rezalet Saraylı hanımın "fermuar işareti" yapması. O zamanlar icat edilmemişti. Osmanlıca bilmeyen Mustafa Armağan'ı diziye danışman yaparsanız sonuçlarına katlanırsınız. Bir başka örnek II. Abdülhamit'in İngiliz elçisine tokat atması. Tamam, padişahı yüceltin ama uydurmalarla değil. O dönemde İngiltere temsilcisine yan bakmak bile riskti. Hele tokat atmak, ne haddimize!

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Ratingi beğenilmeyen yapımlara yeni isimlerin montajı doğru uygulama. Örneğin Okan Yalabık'a lafım yok.

En beğendiğim yeni yüzü Seksenler'de gördüm. TRT'nin TSM şeflerinden Talat Er kemanıyla senaryoya girdi. Bu da bir yenilik. Türk Müziği'nin bu yapıma renk kattığını söyleyebilirim.

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Önemli program

Şaheserler, Türk Sanat Müziği'nin önemle işlendiği yapım. Vedat Kaptan Yurdakul, bu yola baş koyanlardan biri. Bu kez seçtiği repertuvar Münir Nurettin Selçuk'tandı. Olağanüstü eserlerin finali bir şahika ile yapıldı; "Zil, Şal ve Gül". Yasemin Pamukçu Başara'nın sunuculuğu ise her zaman başarılı.

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İnci Çayırlı Korosu, yarın Büyükçekmece AKM'de konser veriyor. Saat 20:00'da başlayacak programda Emin Ongan ve Yusuf Nalkesen'in eserleri icra edilecek.

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Bir iki mesaj

N. ÖZTÜRK "Devlet Bahçeli yazışmalarla durumu kurtaracağını sanıyorsa yanılıyor. Eğer 4 MHP'liden birinin oyunu alabilirse yine de başarılı olur" diyor.

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İslam Çupi'yi sevenlerin mesajlarının ardı arkası kesilmiyor. Bu arada semtim Balat'tan önemli isim Kahveci Selahattin'in yeğeni Fazıl Ceylan'ın e-postasına özel olarak teşekkür ediyorum.