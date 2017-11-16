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30 ilde FETÖ operasyonu

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30 ilde FETÖ operasyonu
Ankara merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 108 eski emniyet mensubundan 60'ı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında Ankara merkezli 30 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 108 eski emniyet mensubundan 60'ı gözaltına alındı.

Öte yandan İstanbul merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddia edilen 39 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatı sonrası Bank Asya’da hesap açtırdığı ve bu hesaplara para yatırdığı tespit edilen 39 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. 

Operasyon kapsamında, örgüte finansal destek sağladıkları öne sürülen şüphelilerden bazılarının gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların devam ettiği bildirildi.

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