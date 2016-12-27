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300 Ahıska Türk'ü, Türkiye'ye alınacak

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300 Ahıska Türk'ü, Türkiye'ye alınacak
Ukrayna’da çatışmaların yoğun olduğu bölgelerde bulunan Ahıska Türklerinden Türkiye’ye gelmek isteyenlerden 300 aile iskanlı göçmen olarak kabul edilecek.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla, Ukrayna’da çatışmaların yoğun olduğu bölgelerde bulunan Ahıska Türklerinden Türkiye’ye gelmek isteyenlerden 300 ailenin iskanlı göçmen olarak kabul edileceği bildirildi.

Kararda, “Ukrayna’da özellikle çatışmaların olduğu ve halen riskli bölgelerde bulunan Ahıska Türkü soydaşlarımızdan Türkiye’ye gelmek isteyenlerden, en zor durumda olanlardan başlamak üzere 2016 yılında 300 ailenin iskanlı göçmen olarak Türkiye’ye kabul edilmesi Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmıştır” denildi. 

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