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300 bin TL ödül konmuştu...

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300 bin TL ödül konmuştu...
Hatay'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin arananlar listesinde gri kategoride olduğu belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Hatay'ın Hassa ilçesi Kozlukpınarı mevkisinde sürdürülen planlı operasyon sırasında etkisiz hale getirilen 2 teröristin, bir gün önce silahlı ve sırt çantalı olarak bölgede görüldüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında teröristlerden, "Aranan teröristler listesi"nde gri kategoride yer alan Mardin doğumlu Mehmet Emin Arı'nın (25) örgütün Amanoslar'daki sözde sorumlularından, diğer terörist Ahmet Muhammed'in ise sözde grup sorumlusu olduğu tespit edildi.

300 bin lira ödüllü gri kategoride bulunan terörist Arı'nın 2008 yılında PKK'ya katıldığı belirlendi.

Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen Suriye'nin Afrin ilçesi doğumlu "Baran Zilan" kod adlı Ahmet Muhammed'in (30) de 2007'de terör örgütü PKK'ya katıldığı öğrenildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Hassa ilçesi Kozlukpınarı mevkisinde sürdürülen planlı operasyon sırasında iki terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristler ile 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 dolu şarjör, birer el bombası, flash disk, SD kart, mikro SD kart, 2 not defteri, 50 metre kablo, 2 uyku tulumu, sırt çantaları ve muhtelif yaşam malzemesi de ele geçirilmişti.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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