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31 ARALIK 2016 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
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BİR DE BUNLAR VAR
Belediye Başkanı'nı çileden çıkaran görüntü
23 ARALIK 2016 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
Birlikte çıktıkları çarşı izninde şehit düştüler
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 11 12 2016
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