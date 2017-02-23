31 ilde FETÖ operasyonu
FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında, Konya merkezli 31 ilde aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, "örgütün yapılanmasında yöneticilik yapma", "terör örgütüne üye olma", "terör örgütüne finans sağlama", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına karıştıkları değerlendirilen kişiler tespit edildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 31 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 100 kişiyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyonda gözaltına alınanlar, sağlık kontrolü için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getiriliyor.
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