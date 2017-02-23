Bugünkü YENİÇAĞ »

31 ilde FETÖ operasyonu

»
31 ilde FETÖ operasyonu
FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında, Konya merkezli 31 ilde aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, "örgütün yapılanmasında yöneticilik yapma", "terör örgütüne üye olma", "terör örgütüne finans sağlama", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına karıştıkları değerlendirilen kişiler tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 31 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 100 kişiyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda gözaltına alınanlar, sağlık kontrolü için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getiriliyor.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Suriyeliler 2 Türk genci bıçakladıSuriyeliler 2 Türk genci bıçakladı2Atatürk'ün esgeri'ne sahip çıkmayan milletin hazin hikayesi!2Atatürk'ün esgeri'ne sahip çıkmayan milletin hazin hikayesi!Dervişoğlu, algı yönetimine böyle cevap verdiDervişoğlu, algı yönetimine böyle cevap verdiAkşener Vatanseverler Derneği'ne geliyorAkşener Vatanseverler Derneği'ne geliyor"Adbdülhamit'in torununa küfür ettiği için...""Adbdülhamit'in torununa küfür ettiği için...""Semih Terzi hain dedi dondum kaldım""Semih Terzi hain dedi dondum kaldım"31 ilde FETÖ operasyonu31 ilde FETÖ operasyonuAnkara'da bin 200 polisle operasyonAnkara'da bin 200 polisle operasyonRegferandum paketleri ardı ardına açılıyor!Regferandum paketleri ardı ardına açılıyor!Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 23 02 2017Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 23 02 2017
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti