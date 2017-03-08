32 ilde FETÖ opersyonu

İstanbul merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu düzenleniyor. Soruşturma kapsamında 142 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 142 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karar üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 40 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında ByLock kullanıcıları ve TSK'dan sorumlu sözde sivil imamlar da bulunuyor.