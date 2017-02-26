3310 efsanesi geri döndü

Nokia 3310 efsanesi yenilenmiş haliyle geri döndü! MWC 2017 kapsamında duyurulan telefon, 1 ay bekleme süresi gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

Bugüne kadar 126 milyon adet satmış efsanevi Nokia 3310 modelinin yenilenen sürümü, benzer tasarım anlayışı ve özelliklerle Nokia-HMD CEO'su Arto Nummela tarafından Barcelona'da gerçekleştirilen Mobile World Congress'de (Mobil Dünya Kongresi) tanıtıldı.

Orijinal Nokia 3310 modeline göre daha küçük, hafif ve ince olan yeni model; sarı, yeşil ve lacivert gibi renk seçeneklerine sahip.

Yine fiziksel tuş takımı ve navigasyon butonlarıyla gelen ürünün tuş yerleştirmeleri biraz farklı olsa da orijinal tasarıma uyum sağlayan türden.

2.4 inç QVGA ekran, 2 MP arka kamera ve microSD kart desteğiyle gelen yeni Nokia 3310, Nokia Series 30+ işletim sistemini kullanıyor. Yeni model, Opera Mini ile birlikte internete bağlanabiliyor. Cihazın içerisinde efsane yılan oyunu da mevcut.

30 güne varan bekleme süresi ve 22 saat konuşma süresiyle yine bu telefonun bir pil canavarı olduğunu söylenebilir.