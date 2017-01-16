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350 milyonluk yatırım daha

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350 milyonluk yatırım daha
2017 yılı yatırım programının önceki gün mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla Cumhurbaşkanlığı’nın yatırım programı da belli oldu. Programa göre, Cumhurbaşkanlığı 2017 yılında 350 milyon liralık yatırım yapacak.

2017 yılında İstanbul, Ankara ve Muğla'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkeleri için inşaat bakım onarım çalışması yapılacak. Bu yıl bitecek bakım onarım için 56 milyon 300 bin lira harcama yapılacak. Cumhurbaşkanlığı'nın yatırım programında 4 projesi yer alıyor. Toplam proje büyüklüğü 1 milyar 597 milyon lira.

Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre; Projeler içinde en büyük kalemi Ankara'daki ek hizmet binaları oluşturuyor. Ek hizmet binalarının toplam proje tutarı 1 milyar 470 milyon lira. 2016 yılında başlanan ve 2019 yılında bitirilmesi planlanan ve “devam eden projeler” olarak gösterilen bu kalemden şimdiye kadar 930 milyon lira harcama yapıldı. 2017 yılında ise 222 milyon 400 bin liralık ödenek verildi. Projenin karakteristik kısmında ise, “Donanım, Etüt-Proje, Makine-Teçhizat, Peyzaj (112.210 metrekare), İnşaat (322.088 metrekare)” ifadelerine yer verildi. Bu ödeneği Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili yatırımları içeriyor. Cumhurbaşkanlığı'nın 2017 yeni yatırımlarına 125 milyon lira ödenek tahsis edildi. Ankara, İstanbul ve Muğla'da bu yıl başlayıp bitecek olan inşaat bakım ve onarım çalışmaları için 56 milyon 300 bin lira ödenek verildi. Cumhurbaşkanlığı'nın Ankara ve İstanbul dışında Muğla'da da bir konukevi var.

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