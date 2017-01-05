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380 iş adamına FETÖ gözaltısı

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380 iş adamına FETÖ gözaltısı
FETÖ'ye finansman sağladığı ve himmet topladığı iddia edilen 380 işadamı hakkında operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan Sorumlu Başsavcı Vekili İsmail Uçar ve aynı büroda görev yapan Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'ye himmet topladığı ve finansman sağladığı iddiasıyla 380 işadamı hakkında gözaltı kararı verildi.

110 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA

Sabah saatlerinde harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Nöbetçi
Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararları doğrultusunda gözaltı ve arama işlemi gerçekleştirdi. 35 ilde gerçekleştirilen dev operasyon kapsamında 110 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

SAMANYOLU TV BÜNYESİNDE

FETÖ üyeliği ve terör örgütünün finansmanı suçlaması yapılan şüphelilerin Samanyolu TV bünyesindeki Dünya Pazarlama isimli FETÖ'cü şirket bünyesinde örgüte finansman sağladıkları, himmet topladıkları ve yurt dışından yasadışı şekilde getirilen ürünlerin pazarlaması sonucu elde edilen yüksek geliri örgüte aktardıkları ileri sürüldü.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirildi. Şüphelilerin ifade işlemlerine ilerleyen günlerde başlanacak.

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