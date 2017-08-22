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39. Muhtarlar Toplantısı
39. Muhtarlar Toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 39. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşma yaptı.
22 Ağustos 2017 Salı 13:44
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