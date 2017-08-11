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4.1 milyon TL'lik bahis operasyonu

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4.1 milyon TL'lik bahis operasyonu
Tekirdağ'da düzenlenen bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 kişinin hesabından 4 milyon 116 bin 190 TL para transferi gerçekleştirdikleri belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK), illegal kumar-bahis oynadıkları gerekçesiyle Ş.P, M.B, M.D, Y.P. ve S.İ'yi gözaltına aldı. Araştırmada zanlıların, çeşitli bankalardaki hesaplarına çok sayıda farklı kişilerden para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin hesap hareketlerini incelediğinde Ş.P'nin 816 bin, M.B'nin 26 bin, Y.P'nin 1 milyon 381 bin, S.İ'nin 28 bin 190 ve M.D'nin ise farklı hesaplardan 1 milyon 865 bin lira tutarında olmak üzere 4 milyon 116 bin 190 lira para transferinde bulunduğunu belirledi.

Çalışma sonucu şüphelilere ait banka hesaplarının mahkeme kararı gereği bloke edildiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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