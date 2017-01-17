Masharipov, İstanbul Esenyurt'ta saat 00.15'te düzenlenen operasyonda Kırgız arkadaşının evinde sağ olarak ele geçirildi.Saldırganın yakalandığında 4.5 yaşındaki oğlu da yanındaydı.

Bir üst düzey emniyet yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Reina saldırganı yakalamak için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde özel ekip kurulduğu öğrenildi. Özel ekip saldırıdan sonra geçen 16 gün boyunca saldırganın İstanbul'a geldiği günden itibaren yaklaşık olarak 100 bin saat güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Polis ekipleri yaptığı takiple örgüte ait çok sayıda uyuyan hücreyi belirlediği öne sürüldü.