Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ile 4 bin 842 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kulp, Lice ve Hani ilçelerinin kuzeyi ile Bingöl il sınırı arasındaki dağlık alanda barınan ve kış üslenmesine giren, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağın somut delillerle ortaya konulması, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucular ve bunları gizleyenlerin bulunması, bölgedeki yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan kişilerin yakalanması amacıyla 5 Mart'ta başlatılan "Bayrak-41 Şehit Jandarma Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu" sürüyor.

Operasyon kapsamında Lice ilçesi kırsalındaki Şenlik Mahallesi Akçapınar mezrası sınırları içinde 19 Mart'ta iki farklı yerde bir grup terörist ile sağlanan silahlı çatışmada 6 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından dün havanın aydınlanması ile yapılan aramalarda sığınak civarındaki arazide iki terörist daha ölü ele geçirildi.

SIĞINAKLAR VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER İMHA EDİLDİ

Lice ve Kulp ilçelerinde teröristlere ait iki sığınakta yapılan aramalarda, omuzdan atılan ısı güdümlü portatif alçak irtifa hava savunma sistemi olduğu değerlendirilen tetik tertibatı ile termal bataryası mevcut SA-18 Grouse füzesi, bir M-16 piyade tüfeği, bir PKMS (bixi) makineli tüfek, iki kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, iki kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 6 el bombası, 396 muhtelif fişek, 3 el yapımı patlayıcı ateşlemede kullanılan basma düzenek, 8 Alfa Fire alıcı, 3 ateşleme anahtarı, 17 elektrikli fünye, 8 pil bloğu, sabit telsiz, iki el telsizi ve ses kayıt cihazı bulundu.

Sığınakları kullanılmaz hale getiren güvenlik güçleri, ele geçirdikleri örgütsel doküman ve giyim malzemesi ile bin 220 kilogram muhtelif yiyecek maddesi ve çok sayıda yaşam malzemesini yerinde imha etti.

Teröristlerce amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak tuzaklanmış 6 el yapımı patlayıcı düzeneğinin de yerinde imhası gerçekleştirildi.

Adli aramalarda, terör örgütü PKK'ya lojistik destek sağlayarak işbirlikçilik yaptığı gerekçesiyle iki şüpheli gözaltına alındı.

Narko-terörle mücadele kapsamında ise 3 bin 642 kilogram toz, bin 200 kilogram kubar esrar olmak üzere 4 bin 842 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.