4 eski Meclis Başkanı'ndan 4 bin eski vekile çağrı!

4 eski Meclis Başkanı 4 bin eski ve yeni milletvekiline bir metin yollayarak, 'Hayır' kampanyasına destek vermeleri için çağrıda bulundu.

Sözcü'nün haberine göre, 4 eski Meclis Başkanı, İsmet Kaya Erdem, Hüsamettin Cindoruk, Hikmet Çetin ve Ömer İzgi, eskiden görev yapmış ve şu an görevi devam eden 4 bin eski vekile bir mektup yolladı. Mektupta, 16 Nisan’da yapılacak referandum öncesi yapılması planlanan geniş bir basın toplantısı için 1000 imza toplamak istendiği belirtilerek, neden “Hayır” denilmesi gerektiğini anlattılar.

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