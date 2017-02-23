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4 eski Meclis Başkanı'ndan 4 bin eski vekile çağrı!

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4 eski Meclis Başkanı'ndan 4 bin eski vekile çağrı!
4 eski Meclis Başkanı 4 bin eski ve yeni milletvekiline bir metin yollayarak, 'Hayır' kampanyasına destek vermeleri için çağrıda bulundu.

Sözcü'nün haberine göre, 4 eski Meclis Başkanı, İsmet Kaya Erdem, Hüsamettin Cindoruk, Hikmet Çetin ve Ömer İzgi, eskiden görev yapmış ve şu an görevi devam eden 4 bin eski vekile bir mektup yolladı. Mektupta, 16 Nisan’da yapılacak referandum öncesi yapılması planlanan geniş bir basın toplantısı için 1000 imza toplamak istendiği belirtilerek, neden “Hayır” denilmesi gerektiğini anlattılar.

İşte metnin tamamı

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