4 milyon Suriyeliye vatandaşlık verilecek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada "Evet çıkarsa 4 milyon Suriyeliye vatandaşlık verecekler. Hepimiz oturup düşünelim” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu referandum çalışmaları için bugün özel uçakla Diyarbakır’a geldi. Diyarbakır Havalimanı’na saat 10.30’da gelen Kılıçdaroğlu, partililer tarafından karşılandı ve buradan doğruca CHP il binasına geçti. Kılıçdaroğlu, CHP il yöneticileriyle yaptığı toplantıda referandum çalışmalarını değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, CHP il binasında partililerle görüşmesini tamamladıktan sonra referandumla ilgili partisinin görüşlerini anlatmak üzere Demirok Düğün Salonu’ndaki toplantıya katıldı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için yoğun güvenlik önlemi alınırken Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü de kendisine zırhlı araç tahsis etti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun gideceği güzergahlarda da Özel Harekat timlerinin görevlendirildiği dikkati çekti.

4 MİLYON SURİYELİ İDDİASI

Kılıçdaroğlu, sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine yaptığı konuşmada 16 Nisan’da yapılacak yeni anayasa referandumu için ‘hayır’ çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu "FETÖ örgütü bizi kandırdı dediler. Peki FETÖ seni kandırdı da buna sebep olan parlamenter sistem miydi, niye seni kandırıyor? 4 milyon Suriyeli Türkiye'ye parlamenter sistem olduğu için mi girdi? Evet çıkarsa 4 milyon Suriyeliye vatandaşlık verecekler. Hepimiz oturup düşünelim” dedi.