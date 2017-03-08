4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmişti...

Manisa'nın Alaşehir İlçesi'nde 4 yaşındaki Irmak Kupal'ı tecavüz edip boğarak öldürüldükten sonra cesedini gömdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Himmet Aktürk, ağırlaştırılmış mübbet hapis ile 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Alaşehir'de 14 Ekim 2016 tarihinde meydana gelen olayda 4 yaşındaki Irmak Kupal, komşuları Himmet Aktürk tarafından cinsel istismara uğramış ardından vahşice öldürülmüştü. Minik Irmak'ın katili Himmet Aktürk'ün yargılandığı davanın son duruşması bu sabah Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, Himmet Aktürk için 51 yıl ve ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

TV PROGRAMINDA İTİRAF ETMİŞTİ

Himmet Aktürk evinin önünde oynarken kaybolan ve yapılan aramalarda izine rastlanamayan Irmak Kupal'ı tecavüz ederek öldürdüğünü katıldığı bir televizyon programında itiraf etmiş ve ardından da tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.