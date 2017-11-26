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4 yeni fakülte eğitime başlıyor

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4 yeni fakülte eğitime başlıyor
Bazı üniversitelere 4 yeni fakülte eklenirken bir üniversitede de bir fakülte kapatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklik uyarınca, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sanat ve Tasarım Fakültesi, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Mimarlık Fakültesi, Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Atatürk Üniversite Rektörlüğüne bağlı Kış Sporları Enstitüsünün adı Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirildi.

Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

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