40 milyon liralık vurgunu vatandaş önledi!

Kaçakçılıkla daha etkin mücadele edebilmek için kurulan ALO 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı'na gelen çağrılar sayesinde 40 milyon liralık kaçakçılık önlendi.

Türkiye genelinde her türlü kaçakçılığı engellemek amacıyla 2009'da kurulan ve 7 gün 24 saat hizmet veren ALO 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı'na 10 ayda 20 bin 671 çağrı geldi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, ALO 136'ya gelen çağrıların 2 bin 730'u ihbar kaydedilerek ilgili taşra birimlerine bildirildi ve yerinde incelemeler yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucu yaklaşık 40 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

İHBARDA BULUNANLARA 350 BİN LİRA İKRAMİYE ÖDENDİ

Hatta gelen çağrılarda ticari eşya kaçakçılığına yönelik ihbarlar ilk sırada yer aldı. Bu ihbarları sigara, uyuşturucu, akaryakıt ve alkol kaçakçılığına yönelik çağrılar takip etti. İhbarlar dikkate alınarak yapılan yakalamalarda kaçak sigara başı çekerken, bunu "taklit" hazır giyim ürünleri, sahte gözlük, saat ve çanta izledi.

Söz konusu ihbarlar sayesinde, sahte alkollü içki imalathaneleri ortaya çıkarıldı, çok sayıda sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddeler, kaçak akaryakıt ürünleri, elektronik eşyalar, gıda maddeleri ve tıbbi malzemeler ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına destekleri karşılığında ihbar sahibi vatandaşlara toplam 350 bin lira ikramiye ödendi.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının merkez binasında bulunan ALO 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı'na gelen çağrılar, buradan gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine bağlı gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlüklerine otomatik olarak yönlendiriliyor. Gümrük muhafaza görevlileri, gelen ihbarları titizlikle değerlendirerek, gerekli müdahaleleri hızla yapıyor.

ALO 136'ya yapılan ihbarlarla ilgili bildirimde bulunan kişilerin kimlik bilgileri, kendi rızaları olmadığı ve yapılan ihbarın kendileri aleyhine suç oluşturmadığı sürece gizli tutuluyor.

Kaçakçılığı, faillerini, kaçak eşyanın bulunduğu, saklandığı veya satıldığı yerleri yetkili birimlere haber veren, kaçak eşyanın ortaya çıkmasına yardım eden kişilere de, yakalanan kaçak eşyalara ilişkin mahkeme sonucuna göre ikramiye ödeniyor.