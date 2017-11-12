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400 cesetli toplu mezar

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400 cesetli toplu mezar
Irak ordusu IŞİD'den alınan Havice yakınlarında toplu mezarlar buldu. Mezarlarda yaklaşık 400 kişinin cesedinin olduğu öğrenildi.

Irak ordusunun geçen ay IŞİD'den geri aldığı Havice kenti yakınlarında, yaklaşık 400 cansız bedenin olduğu toplu mezarlar bulundu.

Kerkük Valisi Rakan Said, toplu mezarların Havice'nin biraz dışında, IŞİD'in 'infaz bölgesine dönüştürdüğü' bir hava üssünde olduğunu açıkladı.

IŞİD, Havice'nin güneyindeki Reşad Hava Üssü'nü eğitim kampı olarak kullanıyordu.

Mezarlarda bulunanlardan bazılarının üzerinde sivil kıyafetler, bazılarındaysa IŞİD'in ölüm cezası verdiği insanlara giydirdiği üniformalar vardı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın yaklaşık 240 km kuzeyindeki Havice kenti, 2013 yılından beri IŞİD'in kontrolü altındaydı. IŞİD'in elindeki son toprakların da geri alınması için Suriye ve Irak'ta yürütülen operasyonlar sonucu kent, geçen ay kurtarıldı.

Iraklı general Mortada el Luwaibi, kentteki görgü tanıklarının ifadeleri sonrası ordunun toplu mezarlara ulaştığını açıkladı.

IŞİD'den kurtarılan bölgelerde şu ana dek onlarca toplu mezar bulundu. Bazı mezarlarda 5.000'den fazla, bazılarında 15.000'e yakın ceset bulunmuştu.

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