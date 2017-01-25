Muğla'nın Datça İlçesi'nde saat 04.19'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, depremin merkezüssü Datça İlçesi'ne bağlı Kızlan Köyü olarak belirlendi.

Merkezüssü Datça İlçesi'ne bağlı Kızlan Köyü'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Datça ve çevre ilçelerden de hissedildi. KRDAE, depremin yerin 7,9 km derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Deprem nedeniyle can veya mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.