Bugünkü YENİÇAĞ »

4,2 büyüklüğünde deprem!

»
4,2 büyüklüğünde deprem!
Muğla'nın Datça İlçesi'nde saat 04.19'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, depremin merkezüssü Datça İlçesi'ne bağlı Kızlan Köyü olarak belirlendi.

Merkezüssü Datça İlçesi'ne bağlı Kızlan Köyü'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Datça ve çevre ilçelerden de hissedildi. KRDAE, depremin yerin 7,9 km derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Deprem nedeniyle can veya mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Emniyet'e 80 müdür yardımcısı atandıİstanbul Emniyet'e 80 müdür yardımcısı atandıİki komşu ülkenin terör bağlantıları CIA belgelerindeİki komşu ülkenin terör bağlantıları CIA belgelerindeTürk usûlü anayasaTürk usûlü anayasaBabamdan miras övünç madalyamBabamdan miras övünç madalyamFETÖ'den tutuklu Hava Harp Okulu öğrencileri tahliye edildiFETÖ'den tutuklu Hava Harp Okulu öğrencileri tahliye edildiSoruları sınavdan önce alıp Kaymakam olmuşlar!Soruları sınavdan önce alıp Kaymakam olmuşlar!Çolak, KRT TV'nin canlı yayın konuğuÇolak, KRT TV'nin canlı yayın konuğuAkşener, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu!Akşener, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu!Halaçoğlu'nun paylaştığı video paylaşım rekorları kırıyorHalaçoğlu'nun paylaştığı video paylaşım rekorları kırıyorTürkiye, Rusya ve İran anlaştı!Türkiye, Rusya ve İran anlaştı!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti