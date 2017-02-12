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42 terörist etkisiz hale getirildi!

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42 terörist etkisiz hale getirildi!
Fırat Kalkanı Harekatının 173' üncü gününde, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ateş destek vasıtalarıyla terör örgütü IŞİD'e ait 207 hedef karadan ve havadan vuruldu, 42 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, IŞİD başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor. 

Harekatın 173' üncü gününde Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ateş destek vasıtalarıyla terör örgütü IŞİD  ait 174 hedef vuruldu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarınca yapılan hava harekatında 33 hedef imha edildi.

Topçu atışları, hava harekatı ve çatışmalarda IŞİD  üyesi 42 terörist etkisiz hale getirildi.

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