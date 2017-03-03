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42 yılı geride bıraktı

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42 yılı geride bıraktı
İstanbul'da 1975 yılında kurulan ve ilk Türk Müziği Konservatuarı olma unvanına sahip İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı (TMDK), 42. yılına ulaştı.

"Kökten Çınara Yarım Asra Doğru..."  başlığı altında gerçekleştirilecek etkinlikler, onur konuğu olarak MEB önceki Bakanlardan Ali Naili Erdem'in katılımıyla bugün saat 18.00'de İTÜ Mustafa Kemal Amfisi Maçka Kampüsü'nde başlayacak. Geleneksel pilav ikramının ardından Celal Bakar, Çiğdem Elmas, Elif Buse Doğan, Ezgi Köker, Gediz Çoroğlu, Gülcan Kaya Aral, Gülşah Çubukçuoğlu Sönmez, Özgür Akdemir, Suat Güney sahne alacak. Gece, yönetmenliğini Prof. Dr. Cihangir Terzi'nin üstlendiği program sunuculuğunu Gülcan Kaya Aral'ın yapacağı Türk Halk Oyunları gösterisiyle devam edecek.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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