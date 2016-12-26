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44 bin kişi Halep'ten tahliye edildi

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44 bin kişi Halep'ten tahliye edildi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, şu ana kadar yaklaşık 44 bin kişinin Halep'ten tahliye edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda açıklamalarda bulunan Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Suriye krizine ilişkin olarak açıklamalarda bulunacak olursak, son üç hafta içerisinde Halep'te sivillerin ve muhaliflerin tahliye edilmesine ilişkin olarak yürüttüğümüz diplomasi çatışmaları neticesinde yaklaşık 44 bin kişi tahliye edildi, İdlib'e getirildi. Şu an bu insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü çalışma yürütülüyor. Bütün zorluklara rağmen en azından daha güvenli bir bölgeye intikal ettirilmiş bulunuyorlar. Ama bunları yeterli görmüyoruz, Suriye'nin tamamında ateşkesin sağlanması için çalışıyoruz. Putin ile Erdoğan sık sık bunları görüşüyor."

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