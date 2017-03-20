44 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

44 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştüRusya ile PKK anlaştı!Rusya ile tarım krizi!Kerkük Kalesi'ne dev paçavra asılacak!Rusya, İsrail'den izahat istediBulgaristan da sandığa gidiyorAlmanya Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin AB'ye girme şansı kalmadı!Almanya'da camiye saldırıKim: "Acımasız saldırılar düzenleyebiliriz!""İdam gelirse, üyelik görüşmeleri biter"
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.