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44 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

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44 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Güney Sudan'da 44 kişiyi taşıyan uçak havaalanı yakınlarında düştü.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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