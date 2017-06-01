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5 bakanlıkta çok sayıda isim görevden alındı

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5 bakanlıkta çok sayıda isim görevden alındı
Avrupa Birliği (AB), Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, AB Bakanlık Müşaviri Erkan Özbek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Nacar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Özcan Altındağ, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Doğanbey Akgül, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Biçer, Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Salim Koşar, Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çetin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Van İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fevzi Altuner, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Halil Takavcu başka bir göreve atanmak üzere görevlerinden alındılar.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Eti Maden İşleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Elmas Yaşar Bostancı, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş., Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ayerden ile Strateji Geliştirme Başkanı Doğanbey Akgül, Bakanlık Müşavirliği görevlerine atandı. İçişleri Bakanlığının vali yardımcıları ile kaymakamlara yönelik atamalar da Resmi Gazete’de yer aldı. Hollanda nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sadık Arslan’ın merkeze atanması, Dışişleri Bakanlığının 21 Mart 2017 tarihli yazısı üzerine 1 Mayıs’ta Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı. Söz konusu atama, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunu uyarınca yapıldı. 

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