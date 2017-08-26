5 bin görevli ile hacı adaylarına eşlik ediyor

Diyanet İşleri Başkanlığı kutsal topraklarda bulunan hacı adaylarının, daha rahat ve güven içerisinde hac ibadetlerini ifa etmeleri için önemli düzenlemeleri hayata geçirdi.

Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara ulaşan hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sunulan özel hizmetlerle hac görevini sorunsuz şekilde tamamlıyor.

Hac organizasyonunda yaklaşık 40 yıllık tecrübeye sahip olan Diyanet İşleri Başkanlığı, hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara giden hacı adaylarının herhangi bir aksilikle karşılaşmamaları ve ibadetlerini rahatlıkla yapabilmeleri için Kutsal topraklarda 5 bin görevli ile 24 saat hizmet sunuyor.

Arafat’ta Hacılara Özel Sağlık Çadırları

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2015 yılında hizmete sunulan Mekke Hastanesi, hacı adaylarına sağlık sorunlarında destek olmayı sürdürüyor.

Mekke’de yeterli tıbbi donanıma sahip 120 yataklı, acil, genel cerrahi, enfeksiyon, dahiliye, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, üroloji, cildiye, KBB, ortopedi, fizik tedavi, nöroloji, göz, psikiyatri, aile hekimliği, diş, röntgen, ve labaratuvar bölümlerinin bulunduğu Mekke Hastanesi’nin yanı sıra 4 sağlık merkezi ve 11 sağlık ocağı hacı adaylarına hizmet veriyor.

Sağlık ekip başkanı ve başhekim, uzman ve pratisyen doktorlar ve yardımcı sağlık personellerinden oluşan toplam 418 personelle hac organizasyonu boyunca hizmet verecek olan sağlık ekibi, ilk hacı kafilesinin gelmesinden bugüne kadar toplam 37 bin 271 hastayı tedavi etti. Mekke ve Medine hastanelerinin yanı sıra otellerde kurulan özel sağlık ocaklarıyla da hastaları tedavi eden sağlık ekibi, her türlü sağlık sorununda hacıların yanında oluyor.

Kronik rahatsızlığı olan hastalar ve diyaliz hastaları için tedavilerini devam ettirebilecekleri imkanlar sunan sağlık ekibi, Arafat’ta da kurulacak 60 yataklı 3 sağlık çadırıyla hastalara hizmet vermeyi sürdürecek. Mevcut sağlık hizmetleri Mina bölgesinde de verilecek.Yatakta tedavi gören hastaların Arafat’a intikallerinin sağlanması içinse 10 adet gezici ambülans helikopter ambulanslarla hizmet verilecek.

Hacı Adaylarına Hijyenik Ortamda Her Gün Sıcak Yemek

Mekke Belediyesi tarafından birincilik ödülüne layık görülen mutfak, 100 bin kişilik yemek fabrikasına dönüştürüldü.

Kutsal topraklarda bulunan hacı adaylarının hijyenik koşullarda yemeklerini yiyebilmeleri için Mekke’de kurulan mutfak, bu yıl genişletilerek günlük 100 bin kişiye yemek çıkarabilecek şekilde bir yemek fabrikasına dönüştürüldü. Aşçı, aşçı yardımcıları, gıda mühendisleri ve diyetisyenlerden oluşan mutfak ekibinin hazırladığı yemeklerin dağıtımı hijyen şartlarına uygun özel tasarlanmış tırlar aracılığıyla sağlanıyor. Türk damak tadına uygun yemekler, Türk aşçılar tarafından hazırlanarak hacılarının kaldığı otellere günlük ve sıcak olarak dağıtılıyor.

Mekke’de Türk Ustalardan Günlük Ekmek

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl da hacı adayları için ilkleri hayat geçirmeye devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mekke’de kurulan ekmek fabrikası ile Türk ustaların günlük olarak ürettiği ekmekler taze olarak hacı adaylarına ulaşıyor. Fabrikada aynı zamanda poğaça, simit, pasta da üretiliyor.

Arafat’ta Klimalı Çadırlar Hazırlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, haccın giderek yaz mevsimine denk gelmesinden dolayı 2016 yılında bir ilke imza atarak kutsal topraklarda bulunan hacı adaylarının hac ibadetlerini daha rahat ifa etmeleri için Arafat’taki bütün çadırları klimalı ve yüksek tavanlı çadır haline getirmişti.Diyanet İşleri Başkanlığı, hayata geçirdiği klimalı ve yüksek çadır uygulamasını bu yılda sürdürüyor.

24 Saat Özel Servis İmkanı

Hacı adaylarının Kabe’ye kolay ulaşmasını sağlamak için kaldığı otelden Mescid-i Haram’a oradan da tekrar otele ring usulüyle çalışan servisler koyan Diyanet İşleri Başkanlığı, 5 vakit namazını Kabe’de kılmak isteyen hacı adaylarına 24 saat hizmet veriyor. Ayrıca Arafat’a intikallerin sağlanması için de servis ekibinde gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Kutsal Topraklarda Kur’an Eğitimi

Otellerde düzenlenen irşad programlarıyla hacı adaylarına dini bilgilerin verildiği fetva ve irşat hizmetlerinde, Kuran’ı Kerim okumayı bilmeyenler için özel Kur’an dersleri de veriliyor. Hacı adaylarının ibadetlerini sağlıklı ve doğru biçimde yapabilmelerini sağlamak amacıyla kafilelerde ve otellerde görev yapan bay ve bayan din görevlileri Arafat’ta da ibadet sırasında hacılara eşlik edecek.