5 bini aşkın ASELSAN çalışanı Anıtkabir'de

ASELSAN, 42'nci kuruluş yıl dönümünde 5 bini aşkın çalışanıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

ASELSAN, Borsa İstanbul'da en değerli şirketler listesinin ilk sırasına çıktığı saatlerde, kuruluşunun 42. yıl dönümü dolayısıyla yönetici ve çalışanlarıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özkol, yöneticiler ve çalışanlar, Aslanlı Yol'dan geçerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine geldi. Özkol'un, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Özkol ve beraberindekiler daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. İbrahim Özkol, buradaki Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Ulu Önder Atatürk, ASELSAN ailesi olarak kuruluşumuzun 42’nci yılını kutladığımız bugünde gururla yüksek huzurunuzdayız.

Yüce devletimiz ve bağışçılarımızın katkıları ile kurulan ASELSAN, milletimizin bağrından çıkan 5 bini aşkın çalışanı ile dünyanın en büyük 57’nci savunma sanayi şirketi, Borsa İstanbul’un en değerli şirketi konumuna erişmiştir.

Kurulduğu günden bugüne ASELSAN; küresel pazarda yarattığı değerler ile sürdürülebilir büyümesini koruyan, rekabet gücü ile tercih edilen, stratejik bir ortak gibi güven duyulan, çevreye ve insana duyarlı bir milli teknoloji firması olma hedefinde emin adımlarla ilerlemektedir.

Büyük Türk milletinin ve kahraman Türk ordusunun ASELSAN’ı olmak için ilerlediğimiz teknoloji yolculuğunda; Dünyada her şey için medeniyet için hayat için başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. Ruhunuz şad olsun."