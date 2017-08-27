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5 'hacker'a Katar baskını!

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5 'hacker'a Katar baskını!
Katar Başsavcısı Ali Bin Fatis el Meri, Katar Resmi Haber Ajansı'nın (QNA) hacklenmesiyle ilgili 5 şüphelinin Türkiye'de gözaltına alındığını söyledi.

QNA'ya yapıldığı söylenen siber saldırı, Körfez krizinin başlamasında büyük rol oynamıştı. 

Katar'ın Başsavcısı Ali Bin Fatis el Meri'nin yaptığı açıklamada şüphelilerin sorguya çekildiklerini belirtirken nereli oldukları ve diğer ayrıntılarını paylaşmadı. Başsavcı, "Türkiye'deki arkadaşlarımız kısa süre önce bize cevap verdi. Beş kişi gözaltına alındı ve sorgu altındalar. Katar savcıları, bu davayı takip etmek için Türk makamlarıyla birlikte çalışıyorlar" dedi.

KRİZ NASIL BAŞLAMIŞTI?
Körfez ülkeleri arasında krize yol açan gelişme, 23 Mayıs'ta gece geç saatlerde QNA'da Katar Emiri Şeyh Temim El Sani'ye atfen ABD karşıtı ve İran'ı destekler açıklamalar yayımlanmasının ardından başlamıştı.
 
Katar, söz konusu beyanların siber saldırı sonucu ajansın sistemine sızan bilgisayar korsanlarınca yapıldığı ve Emir'in böyle bir açıklamasının bulunmadığını duyurmuştu.
 
Ancak BAE, Suudi Arabistan ve Mısır medyası konuyla ilgili Katar'ı eleştiren çizgide yayımlarını yoğunlaştırarak devam ettirmiş ve söz konusu ülkeler 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

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