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50 metreküplük borcun altında gaz kesemeyecek

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50 metreküplük borcun altında gaz kesemeyecek
EPDK'nın hazırladığı taslağa göre, 50 metreküplük tüketimin altında kalan ödenmemiş faturalardan dolayı abonelerin gazı kesilmeyecek. Cuma günleri ve resmi tatillerin başladığı günden önceki gün doğalgaz kesintisi yapılmayacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ödenmemiş doğalgaz faturasındaki tüketimi 50 metreküpün altında kalan abonelerin gazının kesilmemesi için çalışma yapıyor.

AA muhabirinin EPDK yetkililerinden aldığı bilgiye göre kurum, tüketicilerin mağduriyetini önlemek için bazı durumlarda doğalgazın kesilmesini de önleyecek bir dizi düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu çerçevede, 50 metreküplük tüketimin altında kalan ödenmemiş faturalardan dolayı abonelerin gazı kesilemeyecek.

Cuma günleri ve resmi tatillerde de kesilemeyecek

Ayrıca, hafta sonu ve resmi tatillerde doğalgaz yeniden açtırma işlemlerinin yapılamaması nedeniyle, cuma günleri ve resmi tatillerin başladığı günden önceki gün doğalgaz kesintisi yapılmayacak.

En geç 48 saat olarak uygulanan yeniden gaz verme süresini de yarı yarıya indirmeyi öngören taslağa göre, yükümlülüklerini yerine getirip dağıtım şirketine başvuran abonelere en geç 24 saat içerisinde yeniden gaz verilecek.

Taslak ile vatandaşların borçlarını kolayca ödemesi ve doğalgaz hizmetinin uzun süre kesilmemesi hedefleniyor.

Şikayet sistemleri ve ödeme merkezleri oluşturulacak

Doğalgaz dağıtım şirketlerinin internet sitelerinde abonelerin şikayetlerini iletebileceği, kolay erişim sağlanabilen, başvuruların takip edilebileceği ve şikayet belgesinin yüklenebileceği şekilde tasarımlara yer verilmesi öngörülüyor.

Ayrıca taslakta, doğalgaz dağıtım şirketlerinin şebeke ve tüketici sayısına uygun olarak yeterli sayıda bedelsiz işlem yapacak ödeme merkezi kurması veya bedelsiz ödeme yapılabilecek ödeme merkezleri ile anlaşması da yer alıyor.

Kendi tercihleriyle belli bedel karşılığı hizmet veren kuruluşlara ödeme yapma haklarını saklı tutan taslakla aboneler, BDDK’dan lisanslı ödeme merkezlerine ve benzeri yetkili kuruluşlara ödeme yapmak isterlerse, dağıtım şirketleri buna zorluk çıkaramayacak ve tekelleşmeye yol açacak davranışlarda bulunamayacak.

Ödeme merkezlerinde rekabet engellenemeyecek

Dağıtım şirketleri ödeme merkezleri arasında rekabeti engelleyici hiçbir faaliyette bulunamayacak ve oluşan rekabetten tüketicilerin faydalanması sağlanacak.

Bu arada, bir doğalgaz abonesinin vefatı halinde mirasçıların feragatiyle abonelik, vefat eden abonenin eşine aktarılabilecek. Herhangi bir bedel ödenmeden aktarılabilecek abonelikle vatandaşlar gereksiz kırtasiye harcaması yapmayacak.

EPDK'nın internet sitesinde yayımlanarak görüşe açılacak düzenlemenin, sektör temsilcilerinin ve tüketicilerin görüşlerinin de alınmasından sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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